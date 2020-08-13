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Vakalar artıyor vatandaşlar umursamıyor

Son günlerde korona virüs vakalarının arttığı Kilis’te vatandaşlar ne maske takıyor ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Son günlerde korona virüs vakalarının arttığı Kilis'te vatandaşlar ne maske takıyor ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor.


Kilis Valiliği tarafından taziye ve asker uğurlama törenleri yasaklanırken, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaya devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların maske takmadan gezmesi dikkat çekiyor. Vaka artışı yaşanmasına rağmen vatandaşların büyük bölümü salgını ciddiye almayarak, çarşı merkezlerinde sosyal mesafeye uymadan geziyor. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 260 kişi korona virüs tedavisi görüyor.

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