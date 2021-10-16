Vakıflar Genel Müdürü Ersoy Kilis'te

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kilis'in tarihi ve turistik yerleri ile Vakıflara ait tarihi yerlerde incelemelerde bulundu.

Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldikten sonra tarihi ve turistik yerleri ile Vakıflara ait tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Vali Recep Soytürk, “Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u Kilis'te ağırladıklarını ifade ederek, “Kilis'imizin tarihi dokusunun geliştirilmesi ve ön plana çıkartılarak turizme kazandırılması amacıyla incelemelerde bulunmak üzere İlimize ziyarette bulunan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'a teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u misafir ettiklerini belirterek, “Memleketimizin tarihi dokusunun geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması İçin önümüzde ki dönemde çok önemli çalışmalarımız olacak” dedi.