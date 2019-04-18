Vali Soytük başarılı öğretmenleri ödüllendirdi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesinde öğrencilerine 100'de 100 başarı sağlayan öğretmen ve idarecileri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Soytürk, Musabeyli ilçesine başarılı öğretmenleri ödüllendirmek için gittiği ilçede okul müdürleri, öğretmenler ile bir araya geldi. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile daire amir ve müdürleri tarafından karşılandı. Vali Recep Soytürk, Eğitimde kalitenin önemli olduğunu ifade ederek, “Kilis geçmiş dönemlerde eğitim çitasını hep yükseklerde tutarak, büyük başarılara imza atmıştır. Son zamanlarda biraz gerilemeler yaşandı. Göreve başladığım gönden itibaren ilimizdeki derslik sayısını attırmak, eğitim kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Başarılı öğretmenlerimizi ödüllendireceğim” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Vali Soytürk, son iki eğitim ve öğretim sezonu içerisinde branşlarındaki öğrencilere yüzde 100 başarı sağlamasında etkili olan öğretmen ve idarecilere başarı belgelerini verdi.