Vali Soytük, Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli kara hudut kapılarından biri olan Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün modernizasyonu yapılmaya devam ediyor. Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ve beraberindeki teknik heyet ile birlikte modernizasyonu yapılan Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile modernizasyonu yapan firma yetkililerinden bilgi aldı. Öncüpınar Gümrük kapısı içerisinde 65 dönüm üzerine tır parkı olacağı. 55 bin dönüm üzerine ise binek araç yolcu salonu tesisler yapılıyor. Öncüpınar Tır Sahasındaki çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Soytürk, modernizasyonun hızlı bir şekilde tamamlanması için talimat verdi.