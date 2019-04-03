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Vali Soytürk 1'inci Hudut Alayını ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan’ı makamında ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan'ı makamında ziyaret etti.


Vali Recep Soytürk beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile birlikte Astsubay Zafer Yılmaz kışlasında bulunan 1'inci Hudut Alayı Komutanlığını ziyaret etti. Garnizon ve 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan'ı makamında ziyaret eden Vali Soytürk'e, Piyade Albay Arıcan tarafından brifing verildi.


1'inci Hudut Alayı Komutanlığı Gaziantep'te konuşlu bulunurken, 1 Kasım 2018 yılında 2'inci Hudut Taburu merkezine taşınmıştı.

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