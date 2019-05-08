Vali Soytürk başkanlığında tahsisat komisyonu toplandı

2019 yılında planlanan projelerle ilgili tahsisat komisyonu toplantısı, Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında yapıldı.Toplantıya Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve Su Kanal Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu katıldı.

2019 yılında planlanan projelerle sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı.