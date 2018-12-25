İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Soytürk Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret etti.


Vali Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk'e Kaymakam Kadir Duman tarafından ilçe brifingi sunularak, ilçenin eksiklikleri, ihtiyaçları ve talepleri iletildi. Vali Soytrük daha sonra Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'i ziyaret etti. Başkan Şimşek, Elbeyli Belediyesinin çalışmaları konusunda Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, Kaymakam Kadir Duman ile birlikte Yapılan ve Yapılması Planlanan Çalışma ve Projeler Aktarıldı. etti. Çobanbey Tren Garı ve Çobanbey Hudut Karakolunu ziyaret ederek, askerler ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Hudut Karakolu askerleriyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra Elbeyli ilçesinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.