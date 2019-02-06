İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Soytürk Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.


Geçen hafta yapımı tamamlanarak taşıma işlemi gerçekleştirilen Çobanbey Sınır Kapısına gelen Vali Recep Soytürk. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duran ile Çobanbey Gümrük yetkililer tarafından karşılandı. Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulunan Vali Soytürk, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz'dan bilgiler aldı. Gümrük görevlileri, Pasaport polisleri ile sohbet eden Vali Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısına kurulan son teknoloji yatırımlar, güvenlik önlemleri, güvenlik kamerası ile araç takip sistemleri inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.