Vali Soytürk düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi

Kilis'te son zamanlarda artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirler attırılmaya başlandı. Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile birlikte Kilis'te düğün işletmecilerin sahipleri ile yöneticileri ile bar araya gelerek, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbir ve uygulamalara ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. Kurullara uyulması için düğün salonlarında gerekli tedbirlerin alınması, köylerde jandarma Kilis merkez ile ilçelerde polis ekipleri, düğünleri sıkı bir şekilde denetleyerek, kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağı öğrenildi.