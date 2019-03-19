Vali Soytürk eğitimciler ile bir araya geldi

Toplantıya Vali Soytürk başkanlık ederken, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Valliik Özel Kalem Müdürü İhsan Aray ile okul müdürleri ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Ekrem Çetin Kız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda geçekleştirilen toplantıda Vali Recep Soytürk, Kilis'te eğitim kalitesinin attırılması için okul müdürleri ile okul aile birliği üyelerinin görüşlerini aldı. Milli Eğitim Müdürü Akkurt'un eğitim ile ilgili bilgi vermesinden sonra Vali Soytürk, “Eğitimin kalitesi önemlidir. Eskiden olduğu gibi Kilis'i eğitimde başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Okul sıkıntısının çözülmesi için yapılacak okulların arsaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz arsalar ile ilgili çalışıyoruz. Daha tespit edeceğimiz arsalar var. Bunun yanında okul yapmaya başlamış olsak bile en az okulun yapılması bir iki yıl sürecek. Bu nedenle zamanı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Başarılı öğrencileri ve öğretmenleri ödüllendireceğim. Başarılı öğrenciler yetiştiren öğretmenler bu başarısının karşılığı olarak imkanlar ölçüsünde ödüllendireceğim. Onları onura edeceğim” diye konuştu.