Vali Soytürk, eğitimciler ile bir araya geldi

Vali Recep Soytürk, İnönü İlkokulunda Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve veliler ile bir araya gelerek eğitim kalitesinin attırılması için görüş arış verişinde bulundu. Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okul müdürlerinin katıldığı toplantıda okul müdürleri ile Okul Aile Birliği Başkanlarının görüşlerini dinleyen Vali Soytürk, “Kilis geçmiş dönemlerde eğitimde Türkiye birincisi olmuş, üst üste başarı sağlamış bir ildir. Yeniden eski günlerde olduğu gibi eğitim kalitesini attırmak için çalışacağız. 32 okulumuz da eğitim ikili sistem ile devam ediyor. Bir yandan derslik sayısını attırmak yeni okullar yapılması için çalışıyoruz. Bir yandan da eğitimin kalitesini attırmak zorundayız. Öğretmenlerimiz günde birkaç saat öğrencilerimize fazla eğitim vermelidir. Başarılı öğretmenleri ödüllendireceğim. Sendikası falan önemli değil, önemli olan sınavlarda soruların tamamını bilen öğrencileri eğitin öğretmenlerimizdir. Tabiki, öğrencilerimizi de ödüllendireceğiz. Başarılı öğretmenleri ödüllendirmeye devam edeceğim” diye konuştu.