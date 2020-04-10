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Vali Soytürk Emniyet Personeli ve Sağlıkçılarla bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, “10 Nisan Polis Haftası” münasebetiyle ziyarette bulunduğu Emniyet Müdürlüğünde sağlık çalışanları ve emniyet personeli ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.


Toplantıya Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile polis ve sağlık çalışanları katıldı.


Toplantıda Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vaka temaslılarının takibinin masaya yatırıldığı toplantıda durum değerlendirmeleri yapılarak özellikle sahada görev alan kolluk kuvvetleri ile sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar ele alındı.


Vali Soytürk, Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren kolluk kuvvetleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi.

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