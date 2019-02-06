İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Soytürk Fırat Kalkanı bölgesinde incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbay ile Soran’da incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbay ile Soran'da incelemelerde bulundu.


Vali Soytürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin Halep Kentine bağlı Çobanbey ilçesinde esnafları ziyaret etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Buradan Soran Beldesine geçen Vali Soytürk, Soran Nüfus Müdürlüğü, Soran Emniyet Müdürlüğünü, Soran Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, Türkiye tarafından yapılan yatırımları inceledi. Suriyeliler ile sohbet ederek, Suriyelilerin sorunlarını dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.