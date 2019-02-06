Vali Soytürk Fırat Kalkanı bölgesinde incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbay ile Soran'da incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin Halep Kentine bağlı Çobanbey ilçesinde esnafları ziyaret etti. Daha sonra Vali Soytürk, Çobanbey Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Buradan Soran Beldesine geçen Vali Soytürk, Soran Nüfus Müdürlüğü, Soran Emniyet Müdürlüğünü, Soran Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, Türkiye tarafından yapılan yatırımları inceledi. Suriyeliler ile sohbet ederek, Suriyelilerin sorunlarını dinledi.