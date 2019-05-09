Vali Soytürk, gazeteciler ile bir araya geldi

Vali Soytürk, Kilis'te görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Kilis'te görev yapmaktan mutluyum. İlimizin sorunları var. Bu sorunların tespiti için sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımız, muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Enerjimizin büyük bölümünü Suriye alıyor. Ama Kilis'in daha iyi bir noktaya gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Basın mensuplarının Kilis'teki eğitimle ilgili soruları üzerine Vali Soytürk, “32 okulda ikili eğitim var. Derslik, sıkıntımız var. Yeni okulların yapılması için arsa temini için çalışıyoruz. Okul yapılacak yerler bulduk. Bunların bir kısmı hazineye, bir kısmı vakıflara, bir kısmı da belediyeye ait, bunların tespitini yaptık. İlçelerde eğitim açısından sıkıntımız yok. İlçelerde ufak, dokunuşlar ile güzel şeyler yapılabilir. Esas sorunumuz il merkezindeki sıkıntılar, başarılı öğretmenlerimiz ödüllendiriyoruz. Ödüllendirmeye de devam edeceğiz. Hayır sever işadamlarıyla görüşerek, gerek okul yapımı, gerekse okul yapılacak, arsaların alınması konusunda görüşmelerde devam ediyor. Kilis'i eğitim açısından eskiden olduğu gibi Türkiye sıralamasına gelmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu. Yeni Devlet hastanesinin yapılması ile ilgili soruya Vali Soytürk, “Yeni devlet hastanesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bilindiği üzere burası Avrupa Birliği fonlarından yapılacak. Biraz süreye ihtiyaç var. Mevcut hastanemizde doktor sıkıntımız var. Yeni atama döneminde atanacak doktorlar ile birlikte sorunu çözmeye çalışacağız. Acil serviste sıkıntılar var, burada yığılmalar oluyor. Bunların çözülmesi, asgariye indirilmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi veren vali Soytürk, “Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bu bir süreç, bu süreci en etkin yürütmek için çalışıyoruz. Burası bilindiği üzere faaliyete geçmesi halinde 70 bin kişi çalışacak kapasitede bir yer. Burada ilerleyen zamanlarda parselasyon çalışmaları yapılacak, arsa tahsisi yapılacak. Ama şunu bilmenizi isterim, hemen olacak diyemeyiz, bir süreç, bunun çeşitli boyutları var. Yakından takip ediyorum. Fabrikaların yapılması için yasal prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Bunlarda zaman alıyor, takip etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Suriyeli esnafların kayıt altına alındığını ifade eden Vali Soytürk, "500'den fazla Suriyeli esnaf kayıt altına alındı. Bunların maliye kayıtları, Bağkur kayıtları yapıldı. tabela konusunda sıkıntı vardı. Tabelalar Türkçe ile değiştirildi. görevlendirdiğimiz komisyonlar çalışıyor. Şunu buradan ifade etmek isterim ki, nüfusundan fazla Suriyeli olmasına kaşın asayiş yönünden çok iyi durumdayız. Bu gerçekten sevindiricidir. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder” diye konuştu.

Vali Soytürk, esnaf ziyaretlerine devam edeceğini daha fazla vatandaşlarla bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Vali Soytürk'ün basın mensuplarıyla iftar yemeğine, Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen'de hazır bulundu.