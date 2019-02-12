Vali Soytürk ilkokul müdürleri ile bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile Kilis'e görev yapan İlkokul Müdürleri ile bir araya gelerek eğitimin katitesini attırmak için Vali Recep Soytürk başkanlığında bir toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis'teki eğitimin geçmişten bu yana eğitimle ilgili bilgi verdi. Vali Soytürk ise Kilis'te ki eğitimin iyileştirilmesine dair tespitleri, çözüm önerileri ile analizler yaptı. Vali Soytürk,Kilis'e yeni okullar kazandırmak yeni derslikler açılması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Okul yapılacak alanlar ile ilgili sıkıntılar var. Yaptığımız çalışma sonucu yeni okul alanları tespit ettik. İnşallah bir plan çerçevesinde yeni okullar kazandıracağız. Eğitimin kalitesi önemlidir. Başarılı öğretmenleri ödüllendireceğim. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmez" diye konuştu.