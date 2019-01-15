Vali Soytürk inşaatı yapılan okullarda incelemelerde bulundu

Kilis'te, 8 yıl öncesinde 25 bin öğrenci bulunurken, Suriyeli öğrenciler ile birlikte 55 bine öğrenci sayısını aşması yüzünden, 8 yıldır yeteri kadar okul yapılmadığı için eğitim alanında sıkıntılar yaşanması üzerine, yeteri kadar derslik olmaması nedeniyle Vali Recep Soytürk, bizzat eğitim ve yeni okullar yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte Ekrem Çetin Mahallesinde bulunan 24 derslikli Atilla Kamil Kudeyt Okulu, öğretmen lisesi bahçesindeki 16 derslikli Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi, 24 derslikli Atatürk Ortaokulu, 32 derslik 300 öğrenci kapasiteli pansiyon ve kapalı spor salonu bulunan İmam Hatip Lisesi Kompleksi, Meşetlik Mahallesi bölgesinde yapımı devam eden 3 adet 23 derslikli okul ve 24 derslikli Hasan Sünnüoğlu Ilkokulu inşaatları ve tahsisli arazileri inceleme yaptı.

Vali Soytürk, Eğitimdeki sorunların çözülmesi, yeni okullar kazandırılması için çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.