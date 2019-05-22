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Vali Soytürk Mehmetçikler ile iftarda bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında Mehmetçikler ile birlikte iftar yaptı.


Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, generaller ile albaylar tarafından karşılanan Kilis Valisi Recep Soytürk, Çıldıroba üst bölgesinde Mehmetçikler ile birlikte iftarını açtı.


Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatında üstün başarı sağlayan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Vali Soytürk, komutanlardan bilgi aldıktan sonra askerler ile birlikte iftar yaptı. Vali Soytürk, bir süre komutanlar ve askerler ile sohbet ettikten sonra askeri birlikten ayrıldı.

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