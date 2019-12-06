Vali Soytürk Musabeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Recep Soytürk, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile birlikte Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ı ziyaret ettiler. Vali Soytürk daha sonra Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı ve Şenlikçe köylerindeki bulunan gazileri ziyaret etti. Vali Soytürk, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'den bilgi aldı. Vali Soytürk, köylerde vatandaşlar ile bir araya gelerek, hal hatır sorarak, sorunlarını dinledi.