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Vali Soytürk Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, 8 okul müdürü, müdür yardımcıları ve Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya geldi.


Vali Recep Soytürk, Mercidabık Ortaokulunda; Vali Yardımcısı Şükrü Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, çevre mahallelerdeki 8 okul müdürü, müdür yardımcıları ve Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yapıtı. Toplantıda, okullarındaki fiziki yeterlilikleri incelemekle beraber okulların ihtiyaçları tespit edildi. Ayrıca bölgede okul yapılabilecek arazilerde inceleme yapıldı.


Okullarda eğitim gören Suriyeli öğrencilerin entegrasyonu ile ilgili okul müdürlerinden bilgi alınarak tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için fikir alış verişinde bulunuldu.

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