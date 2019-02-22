Vali Soytürk Ortaokul Müdürleri ile bir araya geldi

Vali Recep Soytürk'ün başkanlık ettiği toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Özkan, Kilis'teki ortaokulları müdürleri katıldı.

Kilis Valiliğinde Vali Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kilis'teki eğitimi durumu masaya yatırıldı. Okullardaki başarı durumu, fiziki şartların iyileştirilmesi, TEOG başarısının yükseltilmesi Suriyeli öğrencilerin genel durumu ve yeni okulların yapılması konuları ele alındı.

Vali Soytürk, Kilis'te eskiden olduğu gibi eğitimde başarılı olmanın yollarını bulacaklarını ifade ederek, “Orta okul müdürlerimizin görüşlerini aldım. Açık bir şekilde eğitimi konuştuk. Okullardaki başarı durumu, fiziki şartların iyileştirilmesi, TEOG başarısının yükseltilmesi için çalışacağız. Başarılı öğretmenlerimizi, okullarımızı, idarecilerimizi ödüllendireceğim” diye konuştu.