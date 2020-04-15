İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Soytürk OSB'de üretim yapan tesisleri denetledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren üretim tesislerinde inceleme yaptı.


Vali Soytürk beraberinde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim tesislerini gezerek, çalışma ortamlarındaki sosyal izolasyonla ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Vali Soytürk, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can'dan üretim ile ilgili bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.