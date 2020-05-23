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Vali Soytürk şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.


Göreve geldiği günden beri şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını ziyaret eden Vali Recep Soytürk son olarak eşi Nurdan Soytürk ile birlikte DEAŞ'in Suriye'den attığı roket sonucu şehit olan Gülten Canbolat ın'in annesi Fidan Canbolat'i ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Vali Soytürk, Şehit Polis Ali Kurdoğlu'nun eşi Yıldız Kurdoğlu ile Kıbrıs Gazisi Mahmut Selçuk'u ziyaret ederek bayramını kutladı.

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