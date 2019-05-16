Vali Soytürk şehit ailelerine iftar verdi

Vali Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Valilik konağı girişinden iftar için gelen misafirlerini tek tek karşılayarak hal hatır sordular.

Kuran-ı kerim tilavetinden sonra bir konuşma yapan Vali Soytürk, iftara katkılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bir beraber olduğumuzu his ettiren, bu ramazan gecesinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Valilikte sizlerin sorunlarını sıkıntılarını çözmek için şehit yakınını görevlendirdim. Benim yoğun olduğum zaman eşim, sürekli şehit ve gazi aileleri ile ilgileniyor. Şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

İftar yemeğine Kilis Valisi Recey Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, 7 Aralık Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kaymakamlar, daire amir ve müdürleri ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.