Vali Soytürk şehit polisin ailesiyle bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Şehit polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret etti.

Van'da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah Delibaş'ın çıkan çatışmada şehit olmuştu. Elbeyli İlçesine bağlı Mercanlı Köyünde Abdullah Delibaş'ın ailesini ziyaret eden Vali Recep Soytürk, şehidin babası Süleyman Delibaş ile şehidin kardeşleriyle sohbet ederek, bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Vali Recep Soytürk'e Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile yetkililer eşlik etti.