İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Soytürk, sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye-Suriye sınır hattında kullanılan yeni Drone’ları inceledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye-Suriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi.


Kilis Valisi Recep Soytürk, Zafer Yılmaz Kışlasında Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu'nu ziyaret etti. Vali Soytürk, ziyaret sonrası Türkiye-Suriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi. Vali Soytürk, asayiş konusunda havadan gözlem gücüne önemli destek sağlayan yeni Drone'ları incelerek, Tuğgeneral Soner Oruçoğlu'dan bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.