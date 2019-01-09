Vali Soytürk Suriye'de tarımsal faaliyetleri toplantısına katıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde tarımsal faaliyetleri toplantısına katıldı.

Vali Recep Soytürk, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile birlikte Azez'de düzenlenen toplantıya katıldılar. Toplantı da Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Kilis Koordinasyonundaki Azez, Soran, Ahtarin, Mera ve Çobanbey'deki tarımsal faaliyetler hakkında görüşüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı Kilis Valiliği sorumluluk alanındaki Azez, Soran, Ahtarin, Mera ve Çobanbey'deki tarımsal konuların ele alındığı öğrenildi.