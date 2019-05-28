Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi

Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gitmek için oluşturulan Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidiş işlemlerini hızlı bir şekilde yapan görevlilere teşekkür etti. Vali Soytürk, Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerinin ardından ayrıldı. Öte yandan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri devam ediyor. 25 bin Suriyeli, Ramazan bayramını ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdığı, 31 Mayıs tarihine kadar geçişlerin tamamlanacağı bildirildi.