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Vali Soytürk tarihi mekanları gezerek bilgi aldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Oylum Höyük’te bulunan, Aidesim Mozaikli , Bazalikası, Müze olarak işlevlendirmesi planlanan Tarihi Sabunhane Binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Oylum Höyük'te bulunan, Aidesim Mozaikli , Bazalikası, Müze olarak işlevlendirmesi planlanan Tarihi Sabunhane Binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Gaziantep Rölöve Müdürü Mustafa Ayar, Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr, Atilla Engin ve Müze Müdürü Macit Aşir ile birlikte Oylum Höyükte devam eden kazı çalışmalarını ziyaret etti. Soytürk, burada bulunan Aidesim Mozaikli Bazalikasını ve Müze olarak işlevlendirmesi planlanan Tarihi Sabunhane Binasını da gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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