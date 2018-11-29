Vali Soytürk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu

Vali Recep Soytürk beraberinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve beraberindeki yetkililer ile birlikte Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, Vali Soytürk ve beraberindekilere Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bu zamana kadar yapılanlar ile alan kurulacak olan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi.