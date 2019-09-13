Vali Soytürk Yeni Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Yapımı yılan hikayesine dönen hastane yapılacak yerin hastane olup olmayacağı 3 yıldan beri tartışılan ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanan yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ile işbirliği ile yapılan yeni devlet hastanesinin inşaatını Vali Recep Soytürk incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile firma yetkililerinden bilgi alan Vali Soytürk, inşaatı devam eden hastanede incelemelerde bulundu.

Yeni Hastane ihtiyacı karşılayacak

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, nüfus yoğunluğu nedeniyle Avrupa Birliği fonlarından yapılan devlet hastanesi 327 yataklı olacak. Ek yataklar ile birlikte hastanesinin yatak kapasitesi 520'ye yükseltilebilecek. Yeni Hastanede, 67 adet tek yataklı, 124 adet iki yataklı olmak üzere toplam 191 adet nitelikli oda, 24 ameliyathane, hastane binasında her branştan 155, ADSM binasında 21 olmak üzere toplam 176 poliklinik olacak. Hastane teknoloji ve teknik alanda ileri düzeyde olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak 32 görüntüleme odası inşa edilecek. Sağlık hizmetlerinde hayati öneme sahip olan unsurlardan biri olan helikopter pisti heliport Kilis'teki yeni devlet hastanesinin planlamasında yer aldı. Hastane tamamlandığı zaman acil serviste 57 yatak, yoğun bakım ünitesinde 96 yatakla hizmet verecek.

Yoğun bakım ünitesi branşlara göre, genel yoğun bakımda 29 yatak, koroner yoğun bakımda 10 yatak, KVC yoğun bakımda 10 yatak, çocuk yoğun bakımda 13 yatak, yeni doğan yoğun bakımda 34 yatak yer alacağı bildirildi.