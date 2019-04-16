Vali Soytürk'den 7'den 70'e Elbeyli Okuyor projesini inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi kapsamında kütüphanede kitap okuyan öğrencileri ziyaret etti.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman tarafından başlatılan 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi başlatılmıştı. Vali Recep Soytürk, Elbeyli ilçesine ziyaretinde Elbeyli Ortaokulundaki Kütüphaneyi ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti.

Vali Soytürk, 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesini başlatan Kaymakam Duman'a teşekkür etti.