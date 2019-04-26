Vali Soytürk'den Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan'ın ailesine ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin baba ocağı olan Polateli İlçesinin Karapınar (Yılanca) Köyündeki Vali Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ile birlikte 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Vali Soytürk, şehidin annesi Gülizar Doğan ile babası Hanifi Doğan ve diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

Soytürk, her zaman şehit ailesinin yanında olduklarını ifade etti.