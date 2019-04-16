Vali Soytürk'den başarılı öğretmenlere ödül

Kilis Valisi Recep Soytürk, LGS sınavında son iki Eğitim Öğretim yılı içerisinde kendi branşlarındaki öğrencilerine 100'de 100 başarı sağlayan öğretmen ve idarecileri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Recep Soytürk, Elbeyli ilçesini ziyaret etti. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile bir araya gelen Vali Soytürk, daha sonra LGS sınavında son iki Eğitim Öğretim yılı içerisinde kendi branşlarındaki öğrencilerine 100'de 100 başarı sağlayan öğretmen ve idarecileri başarı belgesinin verileceği törene katıldı. Vali Soytürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Öğrencilerini iyi eğiten, girdiği sınavlarda başarı sağlamasına katkı sunan öğretmenleri ödüllendirmeye devam edeceğim. Başarlı insanları ödüllendirmek gerekiyor. Öğrencilerimizi de ödüllendireceğim. Tabiki öğretmenlerimizi de, sendikası, şunu, bunu hiç önemli değil, ben başarıya bakarım. Eğitimde kalite önemlidir. Kilis'i eskiden olduğu gibi eğitim açısından üst sıralarda yer alması için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Vali Soytürk ve beraberindekiler, konuşmaların ardından başarılı öğretmenlere başarı belgelerini dağıttı