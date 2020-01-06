Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret

Vali Soytürk, İl Özel İdaresine gelişinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan il genel meclisi toplantısına katıldı. Vali Soytürk'e Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın tarafından yapılan İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.