İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Soytürk'den İl Genel meclisine ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.


Vali Soytürk, İl Özel İdaresine gelişinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan il genel meclisi toplantısına katıldı. Vali Soytürk'e Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın tarafından yapılan İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.