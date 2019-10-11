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Vali Soytürk'den Tümgeneral Uzun'a ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk,6’ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanları ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk,6'ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanları ziyaret etti.


Vali Soytürk, Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan ve Suriye sınırından sorumlu olan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u Elbeyli Çıldıroba üst bölgesinde ziyaret etti. Geçen ay görevine başlayan MÖGK ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u ziyaret eden Vali Soytürk'ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

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