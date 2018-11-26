Vali Soytürk'ten başarılı öğrencilere ödül

24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Vali Soytürk, göreve başlamasıyla birlikte öncelikli olarak Kilis'te, eğitimle ilgili sorunlarının çözümü için çalışmalar başlattıklarını kaydetti. Eğitime verdiği önemin altını çizen Vali Soytürk, yüksek sorumluluk duygusu içerisinde bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerin moral motivasyonlarını arttırmaya çalışacaklarını ifade etti. Vali Soytürk, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezindeki törende, Kilis'te, görev yapan öğretmenler içerisinde son iki yılda Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavlarında branşlarına göre başarı gösteren ve kendi branşlarında öğrencilerine soruların tamamını yaptıran 49 öğretmeni Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Bundan sonraki süreçlerde öğretmenlerin başarılı çalışmalarının takipçisi olacaklarını belirten Vali Soytürk, öğretmenlere ödüllerini verirken göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi