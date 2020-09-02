Vali Soytürk'ten vatandaşlara kurallara uyun uyarısı

Vali Recep Soytürk, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sohbet ortamında geçen toplantıda Vali Soytürk, “Çok ciddi bir şekilde korona virüsle ilgili mücadele ediyoruz. Bizzat kendim düğün salonlarına, sokak düğünlerini denetliyorum. Maske takma oranı kent merkezinde yüzde 90'ları aştı. Biz ceza yazma taraftarı değiliz, ama kurallara uymayanlara da cezai işlem yapıyoruz. Tespitlerimize göre düğünlerde olası oranları biraz fazla, bu nedenle düğünlerde halay çekmek, oyun oynama konusunda hem düğün sahiplerini hemde düğün salonu işletmecilerini uyarıyoruz. Düğün ve benzeri etkinliklere güvenlik güçleri tahsis ettik. Bizzat takip ediyorum” dedi.

Vali Soytürk, Vatandaşların kurullara uymasını istediklerini belirterek, “Vaka sayımız arttı. Bu alınan tedbirler nedeniyle birazda olsa vaka sayılarında düşmeye başladı. Bu nedenle vatandaşlarımızın hasta olmaması, bu hastalığı bulaştırmaması için maske, hijyen kuralları ile sosyal mesafeye uymaları gerekiyor. Filyasyon ekiplerini sayısını attırdık. Takviye ettik. Ama her şey vatandaşımızın kurullara uymasına bağlıdır. Biz kamu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kurallara uymayanlara da gerekli cezai işlem yapılıyor. Vatandaşlarımız, bizlere yardımcı olsunlar, kurullara uysunlar” dedi.

Gazetecilerin yeni yapılacak okullar ile ilgili sorusu üzerine Vali Soytürk, “7 okul yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Yaşar Aktürk tarafından bir uygulama oteli yapılacak, bununla ilgili olarak ta proje hazırlandı. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız” ifadesini kullandı.