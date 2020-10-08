Vali vekilinden korona denetimi

Vali Vekili Niyazi, tedbiri kıyafet korumalarını yanına almayarak esnafları denetime çıktı. Esnafların sosyal mesafe kurallarına uyup olmadıkları, maske takip takmadıkları ve hijyen kurallarına uyup uymadığını bizzat denetledi. Çok sayıda esnaf Vali Vekili Niyazi'yi tanımazken, ziyaretler esnasında ilginç diyaloglar yaşandı. Esnaflar, denetimlerden memnun olduklarını, her kesin kullara uymasını istediler. Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, kurallara uyan esnaflara teşekkür ederek, maksi, sosyal mesafe ile hijyene dikkat etmelerini istedi.