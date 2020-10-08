İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali vekilinden korona denetimi

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Esnafların korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını bizzat kendisi denetledi.


Vali Vekili Niyazi, tedbiri kıyafet korumalarını yanına almayarak esnafları denetime çıktı. Esnafların sosyal mesafe kurallarına uyup olmadıkları, maske takip takmadıkları ve hijyen kurallarına uyup uymadığını bizzat denetledi. Çok sayıda esnaf Vali Vekili Niyazi'yi tanımazken, ziyaretler esnasında ilginç diyaloglar yaşandı. Esnaflar, denetimlerden memnun olduklarını, her kesin kullara uymasını istediler. Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, kurallara uyan esnaflara teşekkür ederek, maksi, sosyal mesafe ile hijyene dikkat etmelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.