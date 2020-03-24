Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor

Kilis ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Kilis merkez, Elbeyli Musabeyli ile Polateli ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Jandarma ve polis eşliğinde dağıtımların süreceği bildirildi.