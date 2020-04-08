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“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmaları sürüyor

Kilis ve ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarını karşılıyor.


Kilis Valiliği ile İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeler, Jandarma, Emniyet, Müftülük, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan grup, vatandaşların başta sağlık olmak üzere maaş çekimi, gıda temini ve diğer temel ihtiyaçları karşılıyor hem de evlerini ziyaret ederek korona virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yaparak yaşlıları yalnız bırakmıyorlar.

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