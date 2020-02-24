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Vergi Haftası etkinliği

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.


Vali Soytürk, Vergi Haftası nedeniyle Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki birim amirlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Vali Soytürk, her yıl olduğu gibi bu yılda Şubat ayının son haftasında kutlanacak olan Vergi Haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Defterdar Keleş'ten bilgi aldı. Vali Soytürk, Ziyaretten dolayı teşekkür ederek hafta ile ilgili değerlendirmede bulunarak, Verginin kutsal olduğunu ifade ederek, “ Özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelini Vergi Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, mükelleflerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.

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