İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma ekipleriyle birlikte, kar yağışı nedeni ile yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için karla kaplı alanlara 300 kilo yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu karlı soğuk havada yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlara yem bıraktık. Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için karla kaplı alanlara 300 kilo yem takviyesi yapıtlık” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.