Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için 1 ton yem bırakıldı.Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, yaklaşık 1 tonun yemin Beşenli Devlet Avlağı'ndaki farklı noktalara bırakıldığını ifade etti.

Gökdeniz, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının aç kalmamaları için yemleme çalışmalarına devam edeceklerini de kaydetti.