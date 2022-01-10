Yabancı öğrenciler halay çekti çifte telli oynadı

Kilis'te, Erasmus kapsamında 35 kişiden oluşan 4 farklı ülkenin öğretmen ve öğrencileri Türk öğretmen ve öğrenciler ile birlikte halay çekti çifte telli oynadı.

Okullar arası iletişim projesi kapsamında Abdurahman İyigün Ortaokulu ile 4 ayrı Avrupa Birliği ülkesi ile Balıkesir'de okuyan öğrenciler ile öğretmenleri bir hafta boyunca sürecek etkinliklere katılmak üzere Kilis'e geldi. Romanya, Polonya, Letonya ve Estonya'dan gelen gelen öğrenci ve öğretmenleri, Kilisli öğrencilerin ev sahipliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Kilisli öğrencilerin kendi evlerinde ağırlayacağı yabancı uyruklu öğrenciler, proje kapsamında Abdurrahman İyigün Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte Türk öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde buluşan öğrenciler ile öğretmenleri, halk oyunları ekiplerinin gösterisine eşlik ederek, beraber halay çekti. Yabancı ve Türk öğrenciler ile öğretmenleri, çifte teli eşliğinde oyun oynayarak, keyifli bir gün geçirdi.

Abdurahman İyigün Ortaokulu Müdürü Ahmet Polat, 2019 yılında başlayan Okullar arası iletişim projesine Kilis'te başlandığını ifade ederek, “Toplam Türkiye ile 5 ülke, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya, Balıkesir'den olmak üzere projemiz başladı. Pandemi nedeniyle projemiz geçen yıl bitmesi gerekirken, ertelendi. Her ülkeden 5'er öğrenci 2, öretmen olmak üzere 35 kişiyi okulumuz da ağırlayacağız. Kilis'i tanıtacağız. Okulda bir çok etkinliğimiz olacak. Gelen misafir öğrencilerimizi okulumuzdan bir öğrenciye teslim ettik. Öğrenciler şimdi evlerde kalıyorlar” dedi.

AB heyetine adına bir açıklama yapan Aleksandra lugiewicz, Projenin asıl amacının iletişim olduğunu ifade ederek, “Öğrenciler toplum içerisinde birbirleriyle nasıl anlaşır. Birerleriyle nasıl iletişim kurarlar. Projemizin amacı budur. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi.