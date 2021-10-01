İhlas Haber Ajansı

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Yabancı öğrenciler için oryantasyon eğitimi

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitime başlayan uluslararası öğrencilerin için oryantasyon programı gerçekleştirildi.


Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Esra Asıcı; öğrencilere Üniversite Kariyer Merkezi, Psikolojik Danışma Birimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrenci değişim programları, uzaktan eğitim sistemi, TÖMER, ders kayıtları, sınavlar ve öğrenci işlemleri gibi konularda bilgiler verdi. İslami İlimler Fakültesinden Araştırma görevlisi Recep Bahadır Haydaroğlu da öğrencilerin anlayamadıkları konuları Arapça'ya tercüme etti. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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