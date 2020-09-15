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Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik sınavı yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bu yıl öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik sınavı yapıldı.


7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından İİBF dersliklerinde yapılan Türkçe yeterlik sınavına; Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Suriye uyruklu olmak üzere toplam 288 öğrenci katıldı.


Yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe bilgilerini ölçmek ve yeterli Türkçe bilgisine sahip öğrencilerin Türkçe hazırlık sınıfından muaf olmaları için düzenlenen sınavda, Covid- 19 tedbirleri kapsamında öğrenciler, fiziki mesafe gözetilerek maskeli bir şekilde sınava alındılar.

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