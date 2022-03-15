Yağışlar durdu asfalt ve kaldırım çalışmalarına start verildi

Kilis'te etkili olan yağmur ve kar yağışları nedeniyle ara verilen, bozuk yol, kaldırım ve alt yapı çalışmalarına yeniden başladı.

Kilis'te bir süredir etkili olan yağmur ve ardında da kar yağışı nedeniyle ara verilen asfalt yapa çalışmalarına başlandı. Kilis Belediyesi Fen İşleri tarafından güneşli havalarla birlikte start verilen alt yapı çalışmaları, bozulan ve çukur yollar ile kaldırım çalışmaları yürütülüyor.