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Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kilis’te sabah saatlerinde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kilis'te sabah saatlerinde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, yağış miktarının geçen yıla oranla 3 katı olduğunu ifade ederek, “1 Ekim 2020-26 kasım 2020 tarihleri arasında yağışın metrekareye 97,4 kilogram düştüğünü, geçen yıl 1 Ekim 2019-26 kasım tarihleri arasında metrekareye düşen yağmur 35.2 olmuştur” dedi.


Kurt, Ekim dönemi olduğunu, bu yağmurların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

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