Kilis’te sabah saatlerinde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kilis'te sabah saatlerinde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, yağış miktarının geçen yıla oranla 3 katı olduğunu ifade ederek, “1 Ekim 2020-26 kasım 2020 tarihleri arasında yağışın metrekareye 97,4 kilogram düştüğünü, geçen yıl 1 Ekim 2019-26 kasım tarihleri arasında metrekareye düşen yağmur 35.2 olmuştur” dedi.
Kurt, Ekim dönemi olduğunu, bu yağmurların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.