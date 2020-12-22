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Yağmur nedeniyle ara verilen zeytin hasadı yeniden başladı

Kilis’te etkili olan yağış nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başlandı.

Kilis'te etkili olan yağış nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başlandı.


Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle zeytin bahçelerinin çamur olması yüzünden zeytin hasadına ara verilmişti. Havanın düzelmesiyle birlikte zeytin üreticileri hasada yeniden başladı. Kilis'te Aralık ayı sonu veya en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar zeytin hasadının tamamlanması bekleniyor. Üreticilerin bir kısmı makineyle, bir kısmı da geleneksel yöntem olan sırıkla hasat yapıyor.



“Zeytinyağının kilosu 25-35 lira arasında değişiyor”


Kilis'te zeytinyağının kilogram fiyatının asit oranına göre 25-35 TL arasında değiştiğini ifade eden zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, “15 Ekim tarihinde zeytin hasadına başlandı. Geçen hafta yağmur nedeniyle ara verildi. Zeytinyağı asit oranına göre değişen fiyatlarla satılıyor. 03-05 asit oranındaki ağın fiyatı 30-35 arasında değişiyor. 08-09 asit yağın fiyatı ise 25-30 arasında değişiyor” dedi.

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