İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürüldü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.



Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat'tan (78), haber alamayan yakınları yaşlı adamın evine gittiğinde cesediyle karşılaştı. Darp edilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat'ın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırılırken, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Faili meçhul olay bırakmayan JASAT'ın kısa sürede bu cinayeti aydınlatması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.